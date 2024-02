Israelitas em protesto à porta de António Guterres pedem mais pela libertação de reféns

A residência de António Guterres em Nova Iorque é há 15 semanas local de concentração de manifestantes, maioritariamente israelitas, que elogiam a "gentileza" do líder da ONU, mas lhe pedem mais pela libertação dos reféns do Hamas.

Tal como tem acontecido todas as sextas-feiras há quase quatro meses, dezenas de israelitas, incluindo familiares dos reféns, reuniram-se em Sutton Place, à porta de Guterres, para lhe fazer ouvir as suas reivindicações antes de seguir para os escritórios das Nações Unidas.

Com bandeiras de Israel penduradas nas costas e segurando cartazes com o rosto de reféns do movimento islamita palestiniano Hamas, os manifestantes gritavam, emocionados: "traga-os para casa, agora!", "traga-os para casa, agora!".