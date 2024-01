Josep Borrell admite "risco não menosprezável" de guerra aberta no Médio Oriente

O chefe da diplomacia europeia considerou esta quarta-feira que o risco de uma "guerra aberta" no Médio Oriente "não é menosprezável" e admitiu que a morte de um dirigente do grupo islamita Hamas no Líbano pode fazer escalar o conflito.

"O receio que temos todos é o risco de que a situação se alargue", comentou esta quarta-feira o alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, numa conferência de imprensa após um discurso no Seminário Diplomático, encontro anual promovido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa.

Na terça-feira, o Hamas confirmou no seu canal oficial, Al-Aqsa TV, a morte de Saleh al-Arouri, vice-presidente do gabinete político do movimento islamita palestiniano, e de pelo menos mais seis militantes, incluindo os guarda-costas do dirigente, num ataque em Beirute, capital libanesa. O exército de Israel disse esta madrugada estar preparado para "qualquer cenário", mas não reivindicou a autoria do ataque que matou al-Arouri.