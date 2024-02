Lula da Silva volta a condenar a resposta desproporcional de Israel em Gaza

Num discurso feito este sábado como convidado na abertura da 37ª Cimeira da União Africana, que reúne chefes de Estado e de governo de 55 países, o presidente brasileiro, Lula da Silva, voltou a condenar o que considera uma resposta desproporcional de Israel aos ataques sangrentos do Hamas a 7 de outubro. Para Lula, que se definiu como um humanista, são tão condenáveis o ataque do Hamas, que deixou pelo menos 1300 pessoas mortas no território israelita, quanto a resposta brutal de Israel, que, segundo ele, tem morto principalmente mulheres e crianças na Faixa de Gaza.

"Ser humanista hoje implica condenar os ataques perpetrados pelo Hamas contra civis israelitas e demandar a libertação imediata de todos os reféns. Mas ser humanista impõe igualmente rechaçar a resposta desproporcional de Israel, que vitimou quase 30 mil palestinianos em Gaza, em sua ampla maioria mulheres e crianças, e provocou o deslocamento forçado de mais de 80% da população."-Declarou Lula, muito aplaudido pelos governantes reunidos na cimeira, que decorre até amanhã, domingo, em Adis Adeba, capital da Etiópia.

Para o presidente, só a criação de um estado palestiniano realmente soberano e reconhecido mundialmente poderá garantir a paz duradoura à região. E alertou que a criação e o reconhecimento internacional desse estado palestiniano tem de ser tratado como decisão urgente.

"A solução para essa crise só será duradoura se avançarmos rapidamente na criação de um Estado palestiniano livre e soberano, um Estado palestiniano que seja reconhecido como membro pleno das Nações Unidas."-Reforçou o chefe de Estado brasileiro, que condenou mais uma vez o poder de veto que cinco países têm no Conselho de Segurança da ONU e que, na visão dele, impede a solução de vários conflitos no mundo.