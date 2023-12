Menino Jesus foi deixado no meio dos escombros num presépio na cidade onde nasceu

Um presépio em que o menino Jesus surge envolvido em escombros foi montado na cidade de Belém, na Cisjordânia, como forma de solidariedade ao povo de Gaza, que há mais de dois meses vive em guerra e sofrimento. A informação é avançada pelo The New York Times.Este ano, no lugar das tradicionais decorações festivas, uma igreja criou um presépio simples para o Natal. Neste, vê-se o menino Jesus no meio dos destroços, tal como algumas imagens do enclave palestiniano após ataques levados a cabo por Israel.Devido ao conflito Israel-Hamas, as autoridades de Belém, cidade onde Jesus nasceu, decidiram renunciar às celebrações de Natal. O cancelamento das festividades, que normalmente atraem milhares de visitantes, é um duro golpe para a economia da cidade, que depende do turismo.Na mensagem anual de Natal, a presidente da Câmara de Belém, Hanna Hanania, classificou a ofensiva israelita como "limpeza étnica" e "genocídio".A guerra entre Israel e o Hamas teve início a 7 de outubro, quando o grupo palestiniano desencadeou um ataque armado contra diversas cidades israelitas. Já há a registar mais de 20 mil mortos, a maioria em Gaza.