Mortos sem camisa e com bandeira branca

Os três reféns que foram mortos por engano pelas Forças de Defesa de Israel estavam sem camisa e a segurar uma bandeira branca improvisada, quando atacados. Samer Talalka, de 25 anos, Yotam Haim, de 28 anos, e Alon Shamriz, de 26 anos, foram identificados por engano como uma ameaça e acabaram por ser abatidos. O incidente aconteceu numa área de intensos combates, em que os membros do Hamas operam com roupas civis e usam táticas para confundir o Exército israelita.O soldado que avistou os reféns pensou que se tratavam de membros do Hamas e disparou. Dois morreram imediatamente, um terceiro ficou ferido, mas conseguiu fugir para um edifício onde gritou por socorro, em hebraico. Os soldados pensaram que se tratava de uma cilada e abateram-no. O primeiro-ministro israelita, Netanyahu, apresentou condolências às famílias enlutadas, e expressou "profunda tristeza" por esta "tragédia insuportável"."Tínhamos tanta esperança, tantas expectativas, de que ele ia voltar para nós", disse o primo de Samer al-Talalka.O funeral do jovem de 25 anos realizou-se ontem e contou com a presença de cerca de 300 pessoas em Hura, no Sul de Israel.Alguns membros do Hamas foram mortos e outros detidos pelo Exército israelita após confrontos em duas escolas na cidade de Gaza.O Exército israelita diz ter atingido alvos do Hezbollah no Sul do Líbano, como resposta ao lançamento de dois drones carregados de explosivos.O Qatar assegura que estão a ser feitos esforços diplomáticos para um novo acordo entre Israel e o Hamas com vista a uma trégua.