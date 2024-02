Mulher violada durante guerra no Kosovo vai para Israel para apoiar vítimas de abuso sexual

Testemunhou a guerra, foi vítima de violação e hoje quer dar apoio a outras mulheres que tenham sido sofrido agressões sexuais. Vasfije Krasniqi Goodman esteve local onde decorreu o festival Supernova, em Israel, invadido pelo grupo Hamas a 7 de outubro.Há 25 anos, durante a guerra no Kosovo, Vasfije Krasniqi Goodman foi abusada sexualmente por dois militares. Considera-se uma sobrevivente que não viu justiça na sua história, mas que não quer impedir que o mesmo se repita com outras pessoas."Já passaram 25 anos. Não temos justiça, não temos um pedido de desculpas. Eles nem sequer reconhecem esses crimes", disse Vasfije Krasniqi Goodman à Reuters.Segundo as autoridades israelitas, no massacre no festival de música 364 pessoas foram mortas e algumas foram abusadas sexualmente. Vasfije Krasniqi Goodman quer ajudar estes sobreviventes."Não há justiça para a minha história. Quero que outros sobreviventes obtenham justiça, porque é aí que começamos a sarar. Gostava de ter tido a possibilidade ou a oportunidade, quando a guerra decorria no Kosovo, de ter um sobrevivente que viesse falar comigo, porque ninguém nos compreende melhor do que um sobrevivente", explicou.