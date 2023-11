NATO pede extensão da trégua para ajudar Gaza e libertar mais reféns

O secretário-geral da NATO pediu esta segunda-feira uma extensão da trégua entre Israel e o movimento islamita Hamas, que possibilitou o regresso de uma parte dos reféns e a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

"Faço um apelo para uma extensão da trégua que nos permitirá prestar mais ajuda à população de Gaza e a libertação de outros reféns", disse Jens Stoltenberg, em conferência de imprensa no quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Bruxelas.

Durante os quatro dias de trégua entre Telavive e o movimento que controla a Faixa de Gaza foi possível libertar cerca de 60 reféns, 40 dos quais israelitas (mulheres e crianças), assim como a libertação de palestinianos (incluindo menores) que estavam detidos em Israel.