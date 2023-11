Netanyahu apresentou Governo de unidade e promete "desmantelar" Hamas

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, apresentou este domingo o novo Governo de emergência de Israel e avisou que as forças israelitas vão "desmantelar" as milícias do Hamas.

"Os nossos maravilhosos combatentes estão prontos a atuar a qualquer momento para exterminar os monstros sangrentos que pegaram em armas contra nós", disse Netanyahu, durante uma breve apresentação em público da equipa, antes de uma reunião de segurança, à porta fechada, entre os membros do novo Governo.

Netanyahu, acompanhado por Benny Gantz, membro da oposição que se tornou ministro sem pasta, frisou que o Governo de unidade "envia uma mensagem clara ao inimigo, ao país e ao mundo".