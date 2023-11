Palestiniana libertada por Israel reavê família oito anos depois de ter sido presa

Marah é palestiniana, tem 24 anos e passou os últimos oito numa prisão em Israel. Esta sexta-feira, na sequência do acordo entre o governo israelita e o Hamas, foi libertada e reaveu a família.A jovem conta à Reuters que foi levada para solitária após o grupo islâmico ter desencadeado um ataque contra Israel, a 7 de outubro. Mais tarde, percebeu que tinha sido separada das colegas de cela para ser libertada caso fosse feito um acordo."Quando se tem fé em Deus, sabe-se que a prisão nunca fechará completamente uma pessoa", disse.Marah revelou ter passado por momentos muito difíceis enquanto prisioneira, sobretudo por sentir falta da família."O que mais me afetou foi o facto de não saber nada dos meus pais e da minha família. Costumava sonhar muito com eles. Tanto sonhos bons como maus. tentava interpretar um pouco os sonhos, mas tinha fé em Deus e costumava rezar muito por eles e ler o Corão", explicou.Passados quase dois meses de conflito, Israel e Hamas chegaram a acordo para uma pausa nos combates e a libertação de reféns detidos pelo grupo islâmico em troca palestinianos detidos nas prisões israelitas.Esta sexta-feira, Israel libertou 39 prisioneiros palestinianos e o Hamas 24 reféns.