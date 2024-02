Palestinianos carregam telemóveis com painéis solares em Gaza para contactar família e amigos

Antes do início da guerra em Gaza, a 7 de outubro, Israel fornecia a maior parte da eletricidade na cidade. Com o culminar do conflito, o país cortou o fornecimento obrigando os palestinianos a encontrar soluções, segundo avança a EuroNews.Uma das formas encontradas para carregar telemóveis foi a utilização de painéis solares. Os proprietários dos painéis oferecem-se para carregar os aparellhos em troca de um pequeno preço.O fundador do projeto de carregamento com painéis solares, Wissam Ghbayn, refere que a alternativa que encontrou é "uma substituição da eletricidade doméstica" e que "a situação da falta de energia é muito má".Wissam explica que trabalha conforme as condições do tempo. "Se estiver sol, podemos carregar, mas quando está chuva e nublado paramos", acrescenta.Ali Ghbayn, familiar de Wissam, diz que desde o primeiro dia da guerra que não há eletricidade. "Antes, a eletricidade chegava durante cerca de oito horas por dia e conseguíamos resolver as coisas. Mas atualmente a situação é péssima", conta.Revela que a pior dificuldade "está em carregar os telemóveis de toda a gente porque há demasiadas pessoas e não há espaço".Um residente em Deir Al-Balah, Yamen Hamad, diz que "a eletricidade foi completamente cortada, por isso a vida está basicamente parada"."Estamos a falar de comunicações cortadas, falta de água, de tudo, de toda a vida. Agora temos de encontrar alguém que tenha energia solar para podermos estar ligados", acrescenta.O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), sediado nos EUA, referiu num relatório que a Faixa de Gaza tinha cerca de 12 400 sistemas solares em telhados.