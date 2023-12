Papa apela ao fim da guerra em Gaza e à libertação dos reféns na sua mensagem de Natal

O Papa Francisco apelou esta segunda-feira ao fim das operações militares em Gaza, à libertação dos reféns e que se enfrente a questão palestiniana, na sua mensagem de Natal, que leu na varanda da Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Nesta mensagem de Natal, na qual enumerou os conflitos do mundo, o Papa Francisco pediu que a paz "chegue a Israel e à Palestina, onde a guerra abala a vida dessas populações" e acrescentou: "Abraço ambos, em particular as comunidades cristãs de Gaza, a paróquia de Gaza e de toda a Terra Santa".

O líder da Igreja Católica disse que carrega "no coração a dor pelas vítimas do execrável ataque do passado 07 de outubro", sem mencionar o grupo islâmico palestiniano Hamas, e renovou o seu apelo "à libertação daqueles que ainda estão mantidos como reféns".