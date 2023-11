“Passos da culpa. Enquanto o mundo assiste”: Bordalo II pinta bandeira da Palestina manchada por passos

Bordalo II pintou a bandeira da Palestina numa escadaria à saída da estação de comboios de Santos em Lisboa e denominou-a "Guilty steps" (passos da culpa, em português). Ainda com a tinta fresca, as pessoas pisaram a obra que se destacou posteriormente pelas marcas dos sapatos sobre a bandeira.



"Passos da culpa. Enquanto o mundo assiste". Foi assim que o artista legendou o vídeo em 'time lapse' que publicou nas redes sociais. Após a tinta secar, Bordalo II publicou outra imagem que mostrava a escadaria com as cores da bandeira da Palestina (vermelho, verde, preto e branco) espalhadas, deixando a obra inicial desfeita. Nessa imagem ainda mencionou que a escadaria estava "tão suja como o que está a acontecer em Gaza".





"E mais uma vez, isto não é um jogo, não se trata de escolher lados porque no fim são sempre as pessoas que perdem. Tudo o que precisamos é paz e empatia", disse o artista plástico que voltou a usar a arte para criticar problemas atuais.O conflito entre Israel e o grupo Hamas que perdura desde o dia 7 de outubro já fez dez mil vítimas mortais, segundo um comunicado de António Guterres, o secretário-geral da ONU, que ainda disse que a Faixa de Gaza se está a transformar num "cemitério de crianças"