Pelos menos 55 mortos na Faixa de Gaza após bombardeamentos israelitas esta madrugada

Pelo menos 55 pessoas foram mortas na Faixa de Gaza na noite de sábado e durante esta madrugada, após Israel ter anunciado a intensificação dos bombardeamentos, anunciou o governo do Hamas.

Pelo menos 55 pessoas foram mortas até às 6h00 (4h00 em Lisboa) e mais de 30 casas foram destruídas, informa-se num comunicado do governo do movimento islamita palestiniano no poder.

O grupo islamita do Hamas lançou a 7 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo duas centenas de reféns.