Polícia israelita divulga relatos de testemunhas que assistiram a abusos sexuais dos militantes do Hamas

As autoridades israelitas divulgaram um vídeo com relatos de testemunhas que assistiram aos crimes sexuais alegadamente cometidos pelo Hamas. Israel já tinha dito em novembro que havia uma investigação em curso.



"Houve uma situação em que obrigaram uma pessoa a dobrar-se e eu percebi que ele a estava a violar. Estava a mudar a posição dela, lembro-me do movimento e depois passaram-na para outra pessoa", relata uma testemunha durante uma intervenção com as autoridades.





Outra testemunha relata que um homem estava a puxar o cabelo de uma mulher que não tinha roupa e que estava a sangrar nas costas e no peito.Numa entrevista, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que os reféns libertados pelo grupo extremista islâmico relataram crimes de violência sexual, de maus tratos físicos e mentais e da fome e sede que sentiram durante o tempo que estiveram em cativeiro.Netanyahu apelou às organizações de mulheres e de defesa dos direitos humanos para que reagissem perante os relatos de violência sexual praticados pelo Hamas."Digo às organizações de defesa dos direitos das mulheres e às organizações de defesa dos direitos humanos que ouviram falar de violações de mulheres israelitas, de atrocidades horríveis, de mutilações sexuais, onde estão vocês. Espero que todos os líderes civilizados, governos, nações se pronunciem contra estas atrocidades", disse o primeiro-ministro de Israel, citado pela Reuters.O presidente dos EUA, Joe Biden, apelou também durante um evento de angariação de fundos em Boston às organizações internacionais que condenem "sem exceção" a violência sexual que as reféns têm vindo a relatar.Numa conferência de imprensa em Genebra, Volker Türk, alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, negou a desvalorização dos alegados atos de violência sexual perpetuado pelo Hamas e alegou que aguarda autorização há quase um mês de Telavive para investigar as suspeitas.