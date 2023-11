Já estão a salvo os dois portugueses e seis familiares que se encontravam retidos na Faixa de Gaza, em Rafah, na fronteira com o Egito. Foram autorizados a atravessar a única porta de saída do enclave na sexta-feira, onde se travam intensos combates entre Israel e os radicais palestinianos do Hamas. Estão a caminho do Cairo, a capital egípcia.









