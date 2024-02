Produtores de 'Fauda' tinham rejeitado incluir um ataque do Hamas na série israelita por ser "demasiado irrealista"

Os criadores da série televisiva israelita 'Fauda' terão recusado uma proposta dos argumentistas para incluir na série um ataque do Hamas para assumir o controlo de um kibutz israelita. Segundo o criador da série, Avi Issacharoff, os produtores consideraram que este cenário seria "demasiado irrealista"."Pessoal, quais são as hipóteses de dezenas de terroristas chegarem à fronteira e as Forças de Defesa Israelitas não terem qualquer indicação disso? Que eles não seriam abatidos?", revelou Issacharoff numa entrevista ao Jewish News no Reino Unido, citado pela i24news.Issacharoff explicou que os acontecimentos recentes, especialmente desde o ataque do Hamas a 7 de outubro, tornaram a narrativa escolhida para a série 'Feuda' obsoleta. "O que tínhamos escrito tornou-se totalmente irrelevante. Por isso, estamos a reinventar a série, tal como, de certa forma, Israel terá de ser reinventado", esclareceu o criador da série.Mas não foi só a narrativa da série que foi afetada, também a equipa sofreu com o início da guerra a 7 de outubro. Matan Meir morreu e o ator Idan Amedi ficou ferido durante os combates em Gaza.