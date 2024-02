Reino Unido admite reconhecer Estado da Palestina antes de acordo de paz com Israel

O chefe da diplomacia britânica, David Cameron, admitiu esta quinta-feira que o Reino Unido pode reconhecer oficialmente o Estado da Palestina após um cessar-fogo em Gaza, sem esperar pelas negociações entre Israel e palestinianos para a solução de dois estados.

David Cameron, que falou à agência Associated Press (AP) durante uma visita ao Líbano com o objetivo de conter as tensões regionais, referiu que não pode ocorrer nenhum reconhecimento enquanto o movimento islamita palestiniano Hamas permanecer em Gaza.

Contudo, frisou que esse reconhecimento pode ocorrer enquanto as negociações entre israelitas e palestinianos estejam em andamento.