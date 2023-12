Segunda refém norte-americana raptada pelo Hamas morre em cativeiro

A cidadã norte-americana Judi Haggai, raptada pelo Hamas a 7 de outubro, morreu em cativeiro, avançou esta quinta-feira a Fox News. Na sexta-feira passada, o companheiro de Judi, o israelo-americano Gadi Haggai , morreu nas mesmas circunstâncias.Membros do grupo islâmico raptaram o casal, residente no Kibbutz Nir Oz, durante uma caminhada. No mesmo dia, Judi conseguiu ligar para um habitante do kibbutz e disse que ambos sofreram ferimentos provocados por tiros. Desde então, não deram sinais de vida.O casal teve quatro filhos e sete netos. Gadi era cozinheiro no refeitório do kibbutz e Judi ensinava inglês. Viviam no kibbutz desde 1994.

Israel lançou ataques intensivos e ataques aéreos em Gaza desde 7 de outubro, depois de militantes do Hamas saírem da Faixa de Gaza e atacarem aldeias e postos militares israelitas, matando cerca de 1.400 pessoas e fazendo 240 reféns.

O número de mortos causado pelas operações militares israelitas atingiu os 20 674, segundo o Governo do Hamas.