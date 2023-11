União Europeia e Canadá insistem na criação de Estado Palestiniano

Os países-membros da União Europeia (UE) e o Canadá manifestaram esta sexta-feira intenção de "contribuir para reacender" as negociações de paz no Médio Oriente e avançar com a criação de um Estado Palestiniano "independente, democrático e soberano".

Em comunicado, no final da XIX cimeira bilateral entre a UE e o Canadá, em San Juan de Terranova, os dois lados criticaram "qualquer saída forçada" de palestinianos da Faixa de Gaza.

Na cimeira participaram os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, Charles Michel, juntamente com o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.