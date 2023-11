Von der Leyen faz primeira distinção entre Hamas e palestinianos após críticas

A presidente da Comissão Europeia fez esta sexta-feira, pela primeira vez desde sábado, uma distinção entre o ataque do movimento islamita Hamas e a população palestiniana, e defendeu que "o terror" também está a ameaçar "os inocentes palestinianos".

"Quero deixar bem claro que o Hamas é o único responsável pelo que está a acontecer. Os atos do Hamas não têm nada que ver com as legítimas aspirações da população palestiniana. Pelo contrário, o horror desencadeado pelo Hamas só está a trazer mais sofrimento aos inocentes palestinianos", sustentou Ursula von der Leyen, em comunicado, depois de um encontro com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em Telavive.

A presidente da Comissão e a líder do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, deslocaram-se hoje a Israel para demonstrar a solidariedade da União Europeia (UE) para com a população israelita, depois de um ataque surpresa perpetrado pelo Hamas no último fim de semana e que foi considerado o pior na história do país.