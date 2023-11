Quarenta e nove dias depois, chegou ao fim o pesadelo para algumas famílias reféns do Hamas. Yoni Asher, que viu a mulher, Doron, e as duas filhas, Aviv, de dois anos, e Raz, de cinco, a serem levadas num camião por militantes do Hamas, num vídeo nas redes sociais, não perdeu a esperança. Deixou o emprego para dedicar todo o seu tempo a tentar trazer a família de volta para casa. Agora pode respirar de alívio. "Estou feliz por estar reunido com a minha família. Mas não estou a festejar e não festejarei enquanto os últimos reféns não regressarem a casa", disse. No vídeo do reencontro, ouve-se Yoni falar com a filha mais velha: "Minha querida menina, minha linda menina. Estavas com saudades minhas? Pensavas no pai?", ao qual Raz responde: "Sonhei que íamos para casa". Yoni, emocionado, respondeu: "Agora o sonho tornou-se realidade". Doron e as filhas foram raptadas quando estavam no ‘kibutz’ de Nir Oz. A avó das crianças morreu.



Outro momento marcante da libertação dos primeiros reféns, na sexta-feira, também ficou registado em vídeo. Ohad Munder, de nove anos, a correr para os braços do pai. Ohad Munder foi libertado, juntamente com a mãe e a avó, mas o momento foi de felicidade contida. O avô da criança ainda está em cativeiro, nas mãos do grupo radical islâmico. O refém mais idoso solto pelo Hamas tem 85 anos: Yafa Adar. A imagem desta mulher, levada por quatro homens armados num carrinho de golfe, correu o Mundo. Está com a família e encontra-se bem. O cessar-fogo, de quatro dias, entre Israel e o Hamas está a ser respeitado, permitindo a libertação de reféns e presos palestinianos, bem como a entrada em Gaza de ajuda humanitária. Na noite de sábado os radicais islâmicos entregaram à Cruz Vermelha um segundo grupo de reféns, composto por 13 israelitas e sete estrangeiros.