O novo dia de Natal na Ucrânia une as famílias católicas e ortodoxas

O casal ucraniano Lesia Shestakova, católica, e Oleksandr Shestakov, crente ortodoxo, vai pela primeira vez celebrar o Natal juntos no dia 25 de dezembro.Segundo a Reuters, a Ucrânia, tal como a Rússia, celebrava oficialmente o Natal ortodoxo a 7 de janeiro, de acordo com o calendário juliano. Kiev aprovou uma lei, no início deste ano, que passa a data para 25 de dezembro, em consonância com outros países da Europa Ocidental.Esta alteração faz parte de uma mudança cultural que está a apagar os vestígios da influência russa, à medida que a Ucrânia se defende da invasão de Moscovo iniciada há quase dois anos.Lesia, Oleksandr e dois dos seus filhos costumavam celebrar o Natal duas vezes: primeiro com os pais de Lesia, em dezembro, e depois com os pais de Oleksandr, em janeiro."Finalmente, na Ucrânia, há um dia em que eu e o meu marido podemos passar juntos na catedral e agradecer a Deus por estarmos juntos, vivos e de boa saúde", disse Lesia à Reuters.Lesia e Oleksandr concordaram que o facto de o país se distanciar das tradições religiosas e culturais russas ajudará a fortalecer ainda mais a Ucrânia."Tudo o que está relacionado com a União Soviética - a foice e o martelo, as estrelas, os ídolos e os monumentos a figuras como Lenine (antigo líder soviético) - está a ser destruído. E agora, no dia 25 de dezembro, o renascimento do país vai começar, com novos feriados", afirmou Oleksandr à agência de notícias.