Perto de 1800 militares portugueses poderão ser mobilizados nos próximos dias para integrar as forças da NATO que vão dar apoio à Ucrânia na luta contra a invasão russa. A proposta do Governo para a participação das Forças Armadas portuguesas no âmbito da NATO foi aceite por unanimidade pelo Conselho Superior de Defesa Nacional, que reuniu de emergência em Belém poucas horas após o início dos combates.