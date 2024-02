2 anos depois Kharkiv sobrevive a russos e fantasmas

Os bombardeamentos abrem feridas em Kharhiv quase diariamente, acumulando cicatrizes na segunda maior cidade ucraniana, parcialmente ocupada nos alvores da invasão russa e onde a guerra cansa tanto como habitua e convoca fantasmas do passado.

Antes de as tropas de Moscovo cruzarem, na madrugada de 24 de fevereiro de 2022, a fronteira ucraniana, a apenas cerca de 30 quilómetros de Kharkiv, no nordeste do país, o bairro Saltivka era um pacífico dormitório de blocos de apartamentos monolíticos, concebidos no fim da era soviética para acolher acima de meio milhão de habitantes e enquadrados por amplas áreas verdes.

De um dia para o outro, o bairro residencial pleno de vida deu lugar ao que passou a ser chamado de "cidade fantasma", abandonada por uma grande parte da sua enorme população, que deixou para trás um cenário pós-apocalíptico de prédios esventrados, lojas fechadas e jardins infantis vazios.