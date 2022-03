Cortina de ferro digital isola Rússia do mundo

A Rússia está cada vez mais isolada do Mundo. Esta segunda-feira, o Facebook e o Instagram foram oficialmente banidos no país, depois de um tribunal de Moscovo ter considerado a Meta, empresa que detém estas plataformas digitais, uma organização "extremista".Em comunicado, o tribunal disse ter acatado uma ação movida por promotores estatais russos para que as duas redes sociais fossem banidas em todo o território nacional por realizarem "atividades extremistas" e tolerarem a "russofobia". A decisão não se aplica ao serviço de mensagens Whatsapp, que continua ativo por não se tratar de uma plataforma pública para a divulgação de informações.Recorde-se que o Facebook já tinha sido bloqueado na Rússia, depois de a rede social ter restringido o acesso aos órgãos de comunicação estatais RT e Sputnik. Logo após a invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro, os utilizadores começaram a denunciar problemas em aceder aos conteúdos da plataforma.Mas estas não foram a únicas retaliações na ‘guerra da informação’ na Rússia, já apelidada de ‘cortina de ferro digital’. Mais de 30 sites de notícias independentes foram bloqueados pelo regulador das telecomunicações Roskomnadzor e a internet está cada vez mais lenta. Ainda ue seja possível consultar fontes de informação independentes - nomeadamente ocidentais - qualquer partilha de notícias que contradigam o Kremlin é considerada crime e a pena pode ir até 15 anos de prisão.