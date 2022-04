A cidade fervilha de gente e de vida. Em cada rua cruzam-se pessoas apressadas, algumas de mãos dadas ou de máquina pendurada no pescoço. Há vendedores de recordações, café e tabaco. A cada esquina, a cidade tem algo para revelar.Pablo Krip toca violino no jardim em frente à Ópera. Diz-nos que “com a guerra, a cidade tem mais gente vinda das zonas afetadas”.Também no centro histórico está a biblioteca municipal, transformada em ateliê onde se cosem camuflados para enviar para a frente.