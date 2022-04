221 militares portugueses partem para a Roménia na sexta-feira

Uma força de 221 militares portugueses parte na sexta-feira para a Roménia para participar numa missão de dissuasão da NATO, no contexto de guerra na Ucrânia, numa cerimónia que contará com a presença do Presidente da República.Marcelo Rebelo de Sousa, que é também Comandante Supremo das Forças Armadas, estará na despedida marcada para as 06:30 da manhã, no aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa.Esta força integra 221 militares, sendo 201 da companhia de atiradores (reforçada com um módulo de defesa antiaérea, um módulo de conjunto de informações e um módulo de apoio) e 20 da equipa de operações especiais.O contingente parte para a Roménia -- país fronteiriço com a Ucrânia - ao abrigo da missão 'Tailored Forward Presence' da NATO que visa contribuir "para a dissuasão e defesa da Aliança no seu flanco sudeste".O plano das Forças Nacionais Destacadas para 2022 já previa o envio para a Roménia de um contingente de militares no segundo semestre do ano, tal como aconteceu em 2021, contudo, este calendário foi antecipado, numa altura de conflito entre a Ucrânia e a Rússia.