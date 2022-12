232 moradores de Zaporíjia mantidos em cativeiro pelos russos

O chefe da administração militar da região ucraniana de Zaporíjia, Oleksandr Starukh, revelou a um canal televisivo ucraniano que "232 pessoas ainda estão em cativeiro. São representantes das autoridades, empresários e chefes de empresas. O propósito do rapto é diferente: roubar, forçar a cooperação".Starukh também se pronunciou sobre as explosões que deflagraram em Melitopol, na Ucrânia, e que provocaram a morte e ferimentos a vários invasores. Devido à escassez de vagas nos hospitais locais, as tropas invasoras foram encaminhadas para a Crimeia, segundo informação divulgada pelo jornal britânico Daily News.Há uns dias, o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) visitou os prisioneiros de guerra ucranianos que foram detidos pelas forças de Putin. Os delegados da CICV foram verificar as condições em que se encontravam os detidos de forma a comunicá-lo aos respetivos familiares dos prisioneiros.