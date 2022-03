É uma missão dois em um. Vai levar ajuda humanitária e trazer refugiados para Portugal. A caravana partiu esta quinta-feira do quartel dos Bombeiros de Mafra e espera chegar a Zamosc, cidade polaca na fronteira com a Ucrânia, na madrugada de domingo. No total, 11 viaturas, cerca de 30 voluntários e uma viagem de 3600 quilómetros. Esperam regressar no dia 19.





Levam cinco ambulâncias, equipamento de proteção individual, bens alimentares e medicamentos. A iniciativa é da Liga dos Bombeiros Portugueses, a que se junta uma outra iniciativa da Câmara de Mafra e que visa trazer 60 refugiados. “Temos cerca de 400 ucranianos a residirem no concelho”, disse aoo presidente da câmara, Hélder Sousa e Silva, que acrescenta: “Os refugiados que chegarem já têm local de acolhimento, ou junto de familiares, ou em locais já definidos”. Entre os voluntários estão Hanna Shcherbakova e Mayya Oneschenko, duas ucranianas a viver em Portugal há mais de vinte anos. “Vamos para ajudar com as traduções”, explica Hanna, sem esconder a “enorme tristeza” com a guerra no seu país.