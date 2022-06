40 soldados russos feridos depois de cabra acionar armadilha ao redor de hospital de Zaporizhzhia

Pelo menos 40 soldados russos ficaram feridos depois de uma cabra ter acionado uma armadilha colocada ao redor de um hospital na cidade de Zaporizhzhia, na Ucrânia.

O animal fugiu de uma quinta na aldeia de Kinski Rozdory e vagueou até chegar ao hospital que tinha sido armadilhado com uma "defesa circular", segundo afirmou o chefe da Direção de Inteligência da Ucrânia.

Pouco depois das tropas russas terem terminado o trabalho, o animal acionou várias granadas com os seus "movimentos frenéticos", de acordo com o jornal The Telegrap.

Os soldados sofreram ferimentos com vários graus de gravidade.

O animal, entretanto já conhecido com a "Cabra de Kiev", não voltou a ser visto.