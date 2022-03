No Investigação CM desta noite revelamos-lhe imagens e depoimentos exclusivos recolhidos no interior do comboio que faz a ligação entre a fronteira com a Ucrânia e Budapeste, capital da Hungria.No interior do ‘Comboio da Liberdade’, como já é conhecido, Tiago Virgílio Pereira e Nuno André Ferreira recolheram testemunhos impressionantes de famílias destruídas que fugiram da guerra e deixaram tudo para trás.