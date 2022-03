A cultura também é vítima da guerra na Ucrânia

Entre as múltiplas vítimas colaterais da invasão da Ucrânia, a cultura é uma delas, e várias são as notícias que chegam de destruição de obras de arte, boicotes e até demissões. Esta semana, as forças armadas russas queimaram um museu em Kiev, destruindo 25 quadros raros da conceituada pintora ucraniana Maria Prymachenko.Entretanto, a organização da Bienal de Veneza anunciou que o curador e artistas do pavilhão russo cancelaram já a representação do país na 59ª Exposição Internacional de Arte, prevista para abrir a 23 de abril. No fim de semana, também o francês Laurent Hilaire, diretor do grupo de ballet do Teatro Stanislavski, em Moscovo, tinha anunciado a demissão da instituição "devido à situação" geopolítica, e o Royal Opera House, em Londres, cancelou os espetáculos do Ballet Bolshoi de Moscovo.No campo da música, os Green Day anunciaram o cancelamento do concerto que iriam dar em Moscovo, no próximo mês de maio. "O momento não é de dar concertos", comunicou o grupo. Também o rapper russo Oxxxymiron anunciou o cancelamento de concertos em Moscovo e São Petersburgo como forma de protesto. "Não posso entreter-vos com mísseis russos a cair na Ucrânia", disse. O exemplo foi seguido por outros artistas, como Louis Tomlinson, Imagine Dragons, Eric Clapton ou Franz Ferdinand.Também Hollywood decidiu mostrar a sua posição neste conflito, com os estúdios da Warner Bros, Disney e Sony a cancelarem a distribuição de filmes para a Rússia, entre os quais ‘Batman’ e ‘Morbius’.