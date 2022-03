A guerra dos 'tempos modernos: Jovens ucranianas recorrem ao TikTok para documentar dia-a-dia na Ucrânia

Para além da habitual cobertura feita pelos meios de comunicação social mais tradicionais, a invasão russa da Ucrânia está a ser seguida atentamente nas redes sociais. Valeria Shashenok e Marta Vasyuta transformaram as contas do TikTok em autênticos "diários de guerra".

Valeria Shashenok, fotógrafa freelance de 20 anos, habitante de Chernihiv, documenta a vida durante a guerra na rede social, numa espécie de diário em vídeo que espelha a atual realidade e o horror vivido no país. Os vídeos tornaram-se virais, tendo um deles atingido as 25 milhões de visualizações. A fotógrafa encontra-se refugiada num abrigo com os pais, o cão e uma família amiga.

Em entrevista à BBC, confessa que quer que o mundo conheça os problemas que o país está a atravessar, garantindo que a guerra "não é um problema ucraniano, é um problema mundial".

Em vários vídeos partilhados é possível ver edifícios que foram bombardeados pelas tropas russas, prateleiras de supermercados vazias e, inclusive, ouvir as sirenes de alerta para ataque aéreo.

De visita ao Reino Unido no dia em que a Rússia invadiu o território ucraniano, Marta Vasyuta, também com 20 anos, transformou a sua conta no TikTok numa conta de partilha de vídeos da Ucrânia, principalmente de Kiev. O vídeo que tornou a sua conta viral conta com 50 milhões de visualizações.

Vasyuta começou a navegar pelo Telegram, uma aplicação popular na Ucrânia, e decidiu guardar vídeos e começar a publicar. Mesmo que, na opinião da jovem, seja difícil verificar a veracidade de alguns vídeos devido ao anterior conflito de 2014 na Crimeia, transformou-se numa "janela aberta" para os acontecimentos no país. "Algumas pessoas nem confiam nos jornalistas profissionais, nem em fontes verificadas. Eu sou igual a eles. Só uma menina de 20 anos de outro país que estava a viver a sua vida normal. E isso faz com que eles confiem mais em mim, que confiem mais nos meus vídeos", contou à BBC.

Apesar de não estar na Ucrânia, as redes sociais permitiram que Marta Vasyuta partilhasse vídeos para consciencializar o público do conflito armado.