“A Rússia não ganhará uma guerra nuclear”, garante NATO

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, alertou esta quarta-feira a Rússia para uma eventual escalada nuclear da guerra da Ucrânia, instando igualmente Vladimir Putin a evitar o recurso a armas químicas ou biológicas.









“A Rússia tem de parar com esta retórica nuclear perigosa e irresponsável. Tem de perceber que nunca poderá ganhar uma guerra nuclear”, afirmou Stoltenberg, garantindo a prontidão da NATO para “proteger e defender os aliados contra qualquer ameaça, em qualquer momento”.

Stoltenberg considerou que a invasão da Ucrânia despertou a NATO para a necessidade de remodelar os seus mecanismos de defesa e de dissuasão. Para esse efeito, a NATO irá anunciar esta quinta-feira, na cimeira de emergência, em Bruxelas, o reforço do flanco Leste da Aliança com quatro novos grupos de combate, a enviar para Bulgária, Hungria, Roménia e Eslováquia. Estas forças irão juntar-se às já destacadas para os Países Bálticos e Polónia, elevando para oito os grupos de combate no flanco Leste da NATO, num total de mais de 40 mil efetivos.









Leia também NATO envia reforços para o leste da Europa O líder da NATO teve ainda palavras duras para a China, a quem alertou para não dar “apoio material” à Rússia e criticou Pequim por “pôr em causa alguns dos princípios cruciais da segurança, incluindo o direito de todos os países europeus a escolherem o seu caminho”.

O aviso à Rússia para que evite o uso de armas químicas e biológicas surgiu no mesmo dia em que o Presidente dos EUA reiterou que essa “é uma ameaça real”. Joe Biden partiu esta quarta-feira para a Europa, onde participa esta quinta-feira na reunião da NATO, em Bruxelas. Aí vai reunir-se também com líderes da UE para debater novas sanções à Rússia, antes de visitar, na sexta-feira, a Polónia.



Kremlin ataca ideia de força de paz



A Rússia classificou como “imprudente” a ideia de enviar uma força de paz para a Ucrânia, pois pode causar confrontos diretos entre militares russos e da NATO, algo que “todos têm tentado evitar e que, por princípio, não deverá acontecer”, como referiu o MNE russo, Sergei Lavrov. O alerta foi feito na véspera da reunião de emergência da NATO, onde esta quinta-feira a Polónia formalizará a proposta de uma força internacional de manutenção de paz.