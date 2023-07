"A Rússia vai pagar o preço de aprofundar uma grave crise alimentar": Guterres sobre fim do acordo de cereais

notificou a Turquia, a Ucrânia e a ONU do fim do acordo de cereais do Mar Negro. O acordo, intermediado pela ONU e pela Turquia em julho de 2022, tinha como objetivo aliviar a crise alimentar global e permitia que os cereais bloqueados devido à guerra na Ucrânia fossem exportados em segurança.

António Guterres reagiu esta segunda-feira sobre o final do acordo dos cereais e garantiu que "a Rússia vai pagar o preço de aprofundar uma grave crise alimentar"."Enviei carta a Putin com proposta para acordo", disse Guterres, que afirmou ainda que "a Rússia termina também o acordo com a ONU".O secretário-geral da ONU não escondeu o facto de estar "profundamente desiludido" e garantiu que as Nações Unidas vão manter todos os esforços para garantir as exportações de cereais e fertilizantes.Esta segunda-feira, a Rússia