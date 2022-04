O bilionário Roman Abramovich está em risco de ser sancionado por parte dos Estados Unidos da América caso as negociações de paz fracassem, disseram as autoridades dos EUA esta sexta-feira.



De acordo com a Bloomberg, depois da recente viagem do magnata russo a Kiev para retomar as negociações de paz, na qual não foi conseguido nenhum avanço, três pessoas confirmaram que Abramovich não se encontrou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.