Abramovich e negociadores de paz ucranianos com sintomas de envenenamento após reunião

Roman Abramovich e outros negociadores ucranianos apresentaram sintomas de envenenamento, avança esta segunda-feira o Wall Street Journal. De acordo com a mesma fonte, os sintomas terão surgido na sequência de uma reunião em Kiev, na Ucrânia, no início deste mês.De acordo com o jornal, o multimilionário russo e, pelo menos, dois membros superiores da delegação ucraniana desenvolveram sintomas que incluíam "olhos vermelhos, lágrimas constantes e dolorosas".O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, que se encontrou com Abramovich, não apresentou sintomas.