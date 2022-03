O bilionário russo Roman Abramovich, ex-dono do Chelsea e aliado de Vladimir Putin, e dois negociadores ucranianos terão sido envenenados com um agente químico desconhecido quando participavam nas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia que decorreram em Kiev no início do mês, revelaram ontem o ‘Wall Street Journal’ e o site de investigação Bellingcat.









Abramovich e os dois negociadores - um dos quais foi identificado como o deputado Rustem Umerov, natural da Crimeia - sofreram uma “forte irritação” nos olhos e queda da pele nas mãos e no rosto. O oligarca russo terá ainda perdido a visão durante algumas horas, tendo sido levado para uma clínica da Turquia, onde acabou por recuperar, não tendo ficado com sequelas graves. Peritos consultados pelo site Bellingcat dizem que os sintomas são “consistentes com envenenamento por armas químicas”. A toxina usada não foi identificada.

O ataque terá ocorrido na noite de 3 para 4 de março, quando Abramovich se deslocou a Kiev para participar nas negociações de paz como mediador informal. O bilionário e os dois negociadores que sofreram sintomas terão consumido apenas “água e chocolates”. Um quarto membro da delegação que comeu e bebeu o mesmo não apresentou qualquer sintoma.









Leia também Abramovich e negociadores de paz ucranianos com sintomas de envenenamento após reunião A última vez que Abramovich foi visto em público foi no dia 14 de março, no Aeroporto de Ben Gurion, em Israel, e não apresentava qualquer sinal de problemas físicos. Os peritos ouvidos pelo Bellingcat acreditam que a dose administrada foi insuficiente para causar problemas graves, pelo que o ataque terá visado apenas “assustar”. Segundo o ‘Wall Street Journal’, as vítimas acreditam que o ataque terá sido ordenado por elementos da ala dura do círculo íntimo de Putin que estão contra as negociações de paz.

A notícia do suposto envenenamento surgiu horas antes de uma nova ronda de negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, que deverá ter lugar esta trça-feira em Istambul, na Turquia.



Irpin retomada pelas forças ucranianas

As tropas ucranianas retomaram esta segunda-feira o controlo da localidade de Irpin, nos arredores de Kiev, palco de ferozes combates desde o início da invasão e um dos principais eixos do avanço das forças russas em direção à capital ucraniana. "Temos boas notícias. A cidade de Irpin foi libertada", anunciou o presidente da câmara, Oleksandr Markushyn, na rede social Telegram. A retomada de Irpin confirma o sucesso do contra-ataque lançado na semana passada pelas forças ucranianas para afastar as tropas russas de Kiev e evitar o cerco da capital.