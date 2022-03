Abrigos de animais na Ucrânia alvos de ataques russos

Mísseis russos atingiram dois abrigos de animais na Ucrânia, provocando um grande número de mortes, depois de um grupo de voluntários ter resolvido ficar no país para ajudar os animais perante a invasão russa.



Com os ataques a sucederem-se em diversos pontos do país, os grupos de ajuda humanitária e animal não perderam tempo e decidiram ajudar os animais no terreno. O Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal (IFAW) é apenas um dos grupos que está atualmente a tentar ajudar 1 100 cães que vivem com condições cada vez mais precárias derivadas do conflito armado. A organização tem, no total, três abrigos na Ucrânia. Dois deles foram já bombardeados.

A instituição foi apanhada de surpresa, uma vez que abrigos de animais costumam ser 'poupados', visto que não constituem um alvo humanitário.

James Sawyer, diretor regional da instituição, admitiu ao jornal britânico The Mirror que o mais útil neste momento "é fornecer recursos aos grupos locais".

O abrigo continua a proteger os animais que sobreviveram. A maior preocupação agora prende-se com a escassez de alimentos.

Nos próximos tempos é esperado um grande aumento de cães vadios na Ucrânia, já que muitas pessoas não conseguiram levar os animais de estimação do país.