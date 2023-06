O Presidente Volodymyr Zelensky admitiu pela primeira vez que a esperada contraofensiva ucraniana já começou, mas recusou revelar pormenores sobre as operações em curso.



Falando em Kiev durante a visita do PM canadiano, Justin Trudeau, no sábado, Zelensky recusou abrir muito o jogo, mas afirmou: “Estão em curso operações contraofensivas e defensivas, mas não vou revelar pormenores nem dizer em que fase estamos.









