Acordo dos cereais e "verdadeiro multilateralismo" dominarão visita de Lavrov à ONU

A visita às Nações Unidas (ONU) do ministro das Relações Exteriores russo, Serguei Lavrov, na segunda e terça-feira, focar-se-á em temas como o acordo dos cereais ou o "verdadeiro multilateralismo", enquanto prossegue a invasão russa da Ucrânia.

Lavrov viajará para Nova Iorque no âmbito da presidência russa do Conselho de Segurança da ONU - durante o mês de abril - e presidirá a dois debates, sobre o multilateralismo e o Médio Oriente.

O chefe da diplomacia russa não perderá a oportunidade para discutir diretamente com o secretário-geral da ONU, António Guterres, a continuidade do acordo dos cereais do Mar Negro e o descontentamento de Moscovo com a falta de cumprimento de certos aspetos da iniciativa.