Agência atómica da ONU está a preparar visita a central de Zaporijia

A agência atómica da ONU anunciou esta quinta-feira que está a "trabalhar ativamente" para organizar uma visita à central nuclear de Zaporijia, à qual a Ucrânia se opôs de novo, enquanto o local estiver ocupado pelas forças russas.

"Não é uma questão de querer ou desejar esta missão, é uma obrigação do lado da Ucrânia como do lado da AIEA", disse o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, antes da reunião do Conselho de Governadores, que se realiza esta semana em Viena.

Para Grossi, "a situação atual é insustentável", já que os trabalhos de manutenção essenciais estão a ser adiados, os equipamentos vitais não estão a ser entregues e o risco de acidente aumenta.