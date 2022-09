A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) exigiu ontem a criação de uma “zona de segurança” em redor da central nuclear de Zaporíjia, afirmando que a situação atual é “insustentável” e são necessárias medidas urgentes para “evitar um acidente nuclear”.









Num relatório de 52 páginas, os peritos da agência nuclear da ONU que na semana passada visitaram a central manifestam “grave preocupação” com a situação e afirmam que os constantes bombardeamentos “representam uma ameaça constante à segurança nuclear”. Os inspetores, que não atribuem responsabilidade a qualquer das partes em conflito, dizem ter constatado na sua visita os danos causados pelos bombardeamentos em várias partes do complexo, bem como a presença de veículos militares junto de instalações sensíveis. Dizem ainda que os funcionários da central estão sob “constante pressão”, o que pode potenciar a possibilidade de erro humano.

Na segunda-feira, o Presidente Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de deixar pela segunda vez a central à beira de uma “catástrofe radioativa” após um novo corte de energia.





Três mortos em Kharkiv







Leia também Inspetores da AIEA ficam em Zaporíjia Bombardeamentos russos provocaram ontem a morte de pelo menos três civis na região de Kharkiv, incluindo uma idosa de 73 anos. Foi também atingido um bloco de apartamentos no centro da cidade, desconhecendo-se se há vítimas.

Avanços em Kherson



As forças ucranianas continuam a registar “avanços significativos” na região de Kherson, incluindo a reconquista de várias aldeias, no âmbito da contraofensiva lançada na semana passada no Sul do país, indicou ontem o Pentágono.