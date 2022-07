Alemanha e República Checa assinam pacto de solidariedade energética

Os governos da Alemanha e República Checa subscreveram esta segunda-feira em Praga um pacto de solidariedade energética, perante a crescente incerteza quanto ao fluxo de gás russo para a Europa.

"No caso de baixa dos fornecimentos de gás, coordenaremos as nossas decisões", assinalou o ministro da Indústria e Comercio checo, Jozef Síkela, cujo país enfrenta o desafio de acabar com a dependência energética da Federação Russa.

Em declarações emitidas pela estação pública CT24, Síkela não descartou que o trabalho de manutenção no gasoduto Nord Stream 1 possa converter-se em objeto de chantagem.

O acordo assinado durante a visita hoje à capital checa do vice-chanceler e ministro da Economia e Ambiente alemão, Robert Habeck, é similar aos que a Alemanha já assinou com outros Estados vizinhos, como Dinamarca ou Áustria.

"Vamos ajudar-nos mutuamente com o fornecimento de gás. Fá-lo-emos com a República Checa. Para o concretizar, devemos analisar diversos cenários", disse Habeck.