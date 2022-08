Alertas de ataque aéreo arrastam jogo na Ucrânia quase quatro horas e meia

O jogo da Liga ucraniana de futebol entre o Rukh Lviv e o Melatist Kharkiv durou esta quarta-feira quatro horas e 27 minutos em vez dos 90 habituais, em virtude de vários alertas de ataque aéreo.

O desafio disputado em Lviv foi interrompido por três vezes pelas sirenes de alarme de possível ataque russo, acabando somente às 19h27 locais (17h27 em Lisboa) - depois de ter tido início às 15h00 --, após cumpridos os protocolos de segurança, com as equipas a passarem um total de duas horas e 25 minutos num bunker.

Apesar de estar localizada no oeste do país, perto da fronteira com a Polónia, Lviv tem sofrido violentos ataques aéreos nos últimos meses.

Lviv é igualmente uma das localidades que mais refugiados internos acolheu desde a invasão da Rússia, em 24 de fevereiro.

O campeonato ucraniano recomeçou na terça-feira, um dia antes da Ucrânia comemorar o seu Dia da Independência, que celebra a separação da União Soviética em 1991, acontecendo precisamente seis meses após o início da agressão militar russa.

No fim da maratona de futebol, o Metalist venceu, por 2-1, sem que se tivesse registado qualquer ataque.

Esta quarta-feira também estava previsto o desafio entre o Minaj e o Lviv, mas foi adiado.

As competições oficiais de futebol na Ucrânia, suspensas há meio ano devido à guerra, foram retomadas na terça-feira, com a presença de Volodymyr Zelensky e militares, que deram o pontapé de saída do principal campeonato do país.

Em dezembro de 2021 os campeonatos sofreram a habitual pausa de inverno, contudo nunca mais regressaram, pois em 24 de fevereiro eclodiu a guerra face à invasão perpetrada pela Rússia.

Muitos futebolistas e treinadores juntaram-se, entretanto, ao exército do país, enquanto vários clubes passaram a fazer trabalho humanitário e a tentar angariar fundos para apoiar o esforço de guerra.

Alguns clubes mudaram temporariamente a sede do trabalho das suas equipas, com o Dínamo Kiev, a trabalhar em Lodz, na Polónia, país que também acolheu o Shakhtar, mas em Varsóvia.

Devido à situação excecional de guerra, que resultou também em bombardeamentos de estádios e campos de jogo e de treino, a FIFA permitiu a jogadores e treinadores rescindirem os seus contratos, pelo que o campeonato deverá ter, sobretudo, atletas ucranianos.

O regresso da competição -- igualmente para escalões jovens e provas femininas - foi decidido em junho e, apesar de se ter colocado a hipótese de haver jogos ma Polónia e na Turquia, todos os desafios serão disputados em solo ucraniano.

Os jogos vão decorrer sobretudo na capital Kiev e na zona oeste do país, para evitar as regiões de guerra. Ainda assim, as partidas serão realizadas à porta fechada e sob fortes medidas de segurança.