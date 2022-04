Alexander Dvornikov, o novo comandante russo na Ucrânia com ordens para "orquestrar brutalidade"

Esta nomeação é feita numa altura em que a Rússia já assumiu

As alterações na chefia da ofensiva russa surgem para melhorar a coordenação entre as várias unidades militares no terreno, de acordo com a BBC. Até ao momento, as várias unidades tinham sido orientadas e comandadas de forma independente.

Alexander Dvornikov é o mais recente general nomeado pela Rússia para comandar as tropas na Ucrânia, disse Jake Sullivan, Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, este domingo.A Reuters avança que os EUA acreditam que o comandante tem ordens para planear crimes e "orquestrar brutalidade" contra civis ucranianos e que esse "é o principal objetivo do Kremlin".Com experiência na guerra da Síria, em 2015, na qual Moscovo apoiou militarmente o regime de Bachar al Assad, Dvornikov é a nova escolha do presidente Vladimir Putin para comandar a ofensiva na Ucrânia.muitas baixas nas tropas que enviou para a Ucrânia.