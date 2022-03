Cerca de 500 pessoas estão a participarar esta quarta-feira numa vigília pela paz em solidariedade com o povo ucraniano, em Vila Real de Santo António.Foi ao som da música ucraniana que cada uma das pessoas prestou homenagem às vitimas do conflito contra a Rússia.Estiveram presentes muitos ucranianos que vivem no Algarve e muitos portugueses que quiseram dar força ao povo da Ucrânia.