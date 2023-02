Após as divisões geradas pela discussão sobre o envio de tanques para a Ucrânia, a união dos aliados ocidentais de Kiev volta a estar ameaçada, desta vez pelos insistentes pedidos ucranianos para o envio de aviões de combate.



O Governo de Kiev diz que o envio de caças, incluindo os norte-americanos F-16, os franceses Raffale e outros, é essencial para acabar com a superioridade aérea russa e garantir o sucesso de uma futura contraofensiva liderada pelos tanques cedidos pelo Ocidente, mas, questionado sobre o assunto, o Presidente dos EUA, Joe Biden, respondeu segunda-feira com um rotundo “não” ao envio de caças F-16.









Ver comentários