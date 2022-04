Animais de zoos na Ucrânia em risco devido à falta de alimentos

A invasão russa na Ucrânia continua e, juntamente com ela, também a devastação é constante. As zonas de Mariupol e Odessa têm sofrido bastantes bombardeamentos e, a par do drama humanitário, corre uma luta para manter os animais de vários jardins zoológicos e reservas naturais, nestas e outras cidades ucranianas, vivos.

Os bombardeamentos não só destruíram grande parte das culturas, como mudaram a vida das pessoas que ficaram sem dinheiro para alimentar os animais.

O grupo de conservação da Natureza diz que é praticamente impossível a entrega de ração animal na reserva de Askania-Nova. Por sua vez, o diretor do zoo de Mykolaiv, Volodymyr Topchyi, garante estar a ficar sem recursos financeiros para alimentar os 4000 animais presentes no zoo.

Topchyi fez um apelo para que as pessoas comprem bilhetes eletrónicos para ajudar a financiar a compra de alimentos.