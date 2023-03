Yana Rykhlitska tinha 29 anos e era funcionária de uma seguradora quando a guerra na Ucrânia começou. Rapidamente decidiu alistar-se no exército e ajudar quem mais precisava, voluntariando-se para ser paramédica na 93ª Brigada, em Kholodnyi Yar.Nos últimos meses, cruzou-se com dezenas de soldados e civis feridos, ajudou tantos outros a fugir e ficou conhecida como "o anjo de Bakhmut". De acordo com a ABC , esta semana, durante uma evacuação de feridos, acabou por morrer depois de a ambulância onde seguia ter sido atacada por soldados russos.Yana Rykhlitska era adorada por muitos e a sua morte está já a ser apontada como "uma das piores baixas" que o exército ucraniano poderia ter sofrido a nível psicológico. O Ministério da Defesa do país já se pronunciou sobre o caso, considerando que a paramédica era "uma verdadeira heroína disposta a arriscar a sua vida para ajudar os outros".

Russia killed another Ukrainian hero Yana Rykhlitska was a volunteer and paramedic. She died near Bakhmut with other paramedics during evacuation of injured soldiers. The army of darkness takes lives of the brightest people pic.twitter.com/UiF3QlswgN